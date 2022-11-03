Müge Anlı'da duygulandıran kavuşma... Büyük hasret sona erdi! Kardeşleri, Gülcan Şafak'ı 20 yıl sonra görünce... | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'ya, 3 kardeş 2002'de evlatlık verilen Gülcan Şafak'ı aramak için gelmişti ve dakikalar içinde kardeşleri bulunmuştu. Bugünkü canlı yayında ise büyük hasret sona erdi. Kardeşleri 20 yıl sonra Gülcan Şafak'ı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sunucu Müge Anlı'da bu duygusal dakikalar karşısında kendini tutamadı. İşte herkesi duygulandıran o büyük kavuşma..