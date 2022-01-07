Müge Anlı'da esrarengiz olay! 84 yaşında kaybolan Faik Koçsoy yaşıyor mu?

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz kayıp olayı! Kayıp Faik Koçsoy yaşıyor mu?

İzmir Seferihisar'da Faik Bey'i gördük denilen kişiler için ekip Seferihisar'a gitti. 1 saat 20 dakikada araçla bahsi geçen yere gelindiğinden söz eden muhabir, bir barakaya gitti fakat Faik Bey'in olmadığı görüldü. Barakada yaşayan Ferit Bey, aslan İzmirli olduğunu, çalışıp çabaladığını ama yapamadığını, bu barakayı bulduğuna şükrettiğini söyledi ve yardım için numara bırakıldı. Faik Bey'i gördüğüne emin olduğunu söyleyen Adnan Bey, Faik Bey ile konuştuğunu, bankta yattığını, ailesini de tanıdığını, %100 o olduğunu, 5-6 ay önce gördüğünü, oradan buraya geldim 6 senedir buradayım dediğini anlattı.