Video Yaşam Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video

Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video

Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video
20.07.2020 | 11:11

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Müge Anlı, Figen Karadağ ve oğlu cinayetinin yeni ortaya çıkan kan donduran detaylarını canlı yayında açıkladı.

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Ev almak için memleketi Kars'a giden Figen Karadağ (45) 3 ay önce hayat arkadaşını kaybetmişti. İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 4 kişilik aileden kızı ve oğluyla kalan Figen Karadağ, memleketine giderek orada ev almak istedi. 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ'ı da alarak yeni bir hayat kurmak için Kars'a giden anne oğuldan acı haber geldi.

Kayıp anne oğulun acı sonu…

Figen Karadağ oğluyla gittiği Kars'ta bulunduğu süre zarfınca bir inşaat firmasında çalışan işçilere yemek yaparak geçim sağlıyor ve almak için bir ev arıyordu. Orada tanıştığı kendisinden yaşça küçük olan Mesut ise Figen Karadağ'a yardımcı olabileceğini söyledi. Bir süre sonra tanıştığı Mesut, bir ev bulduğunu 140 bin TL olduğunu ama acil satıldığı için 100 bin TL verebileceğini söyleyerek Figen Karadağ'ın bankasında bulunan 82 bin TL'lik birikmişini almasını söyledi. Hala İstanbul'da olan kızı Şeyda'yla da irtibatını kesmeyen ve bu durumlardan onu da bilgilendiren Figen Karadağ ile kızı, en son 9 Temmuz'da görüntülü konuşarak ev bulduğunu ve Mesut'un yardımcı olduğunu söyledi. Fakat Şeyda, 10 Temmuz'dan sonra ne annesine ne de erkek kardeşine ulaşamıyordu. Bu yüzden onları bulmak için Kars'a bile gitti. Günler hızla geçerken ailesinden bir iz bulamayan Şeyda, 17 Temmuz'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak annesinin ve kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Annesinin bahsettiği Mesut isimli kişiden şüphe duyduğunu, 140 Bin TL'lik evi 100 Bin TL'ye kimsenin veremeyeceğini söyledi.

Cuma günü yayında kayboldukları duyurulan anne oğul için Kars Emniyeti hemen harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis, anne ve oğulun yaşadığı evde 4,5 saat süren inceleme çalışması yürüttü. Bu çalışma sonucunda çöp kovasında kanlı mendiller ve tavanda bir kurşun deliği olduğu fark etti. Bunun üzerine ev için görüştüğü son kişi olan ve tek şüpheli görünen Mesut isimli kişiyi gözaltına aldı. 2 saat süren soruşturma sonucunda anne ve oğlu paralarını almak için tüfekle öldürdüğünü cesetleri ise evindeki kuyuya attığını itiraf etti.

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