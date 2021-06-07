Müge Anlı’da flaş iddia: ‘Dondurma almaya gidiyorum’ diyerek evli iki çocuk babasına kaçtı! | Video

Türkiye’nin kanalı atv’nin reyting rekorteni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Canlı yayına katılan; Yaşar Kalır ile Aysun Kalır çifti, 18 yaşındaki kızlarının evden kaçtığını anlattı. Genç kızın, ‘Dondurma almaya gidiyorum’ diyerek, evli ve iki çocuk babası bir adama kaçtığı ortaya çıktı.