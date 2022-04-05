Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... | Video

Müge Anlı'da gündeme gelen Elif Akkaya doğduğunda annesi o sırada üniversite öğrencisiydi ve evlilik dışı bir birliktelikten dünyaya geldi. Doğduktan 12 gün sonra hastanenin hasta bakıcısı aracılığıyla hastanenin karşısındaki büfenin sahibi olan Fehim ve Ayşe Akyüz çiftine evlatlık verildi. Elif Akkaya hiç görmediği anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bugün ise canlı yayında müjdeli haber geldi. Elif'in annesi canlı yayına bağlandı. Yurt dışında olduğunu, ailesinin bir çocuğu olduğundan hala haberi olmadığını ve Türkiye'ye dönüp Elif'i kucaklamak istediğini söyledi. Annesiyle telefonda konuşan Elif duygusal anlar yaşadı...