Video Yaşam Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... | Video
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... | Video

Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... | Video

05.04.2022 | 11:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 5 yıla kadar hapis talebi | Video 00:20
Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 5 yıla kadar hapis talebi | Video 05.04.2022 | 12:05
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya’nın annesi canlı yayında... | Video 10:01
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... | Video 05.04.2022 | 11:16
Antalya Olimpos’taki bungalov pansiyonda yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:26
Antalya Olimpos'taki bungalov pansiyonda yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.04.2022 | 11:06
Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 01:08
Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 05.04.2022 | 11:27
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası! 00:14
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası! 05.04.2022 | 11:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 01:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 05.04.2022 | 11:18
Karaköy’de fenomenlerin partisi olaylı bitti! Masa ve şişeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 04:42
Karaköy’de fenomenlerin partisi olaylı bitti! Masa ve şişeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 05.04.2022 | 10:34
Atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 10:11
Atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 05.04.2022 | 10:18
İstanbul’da PKK operasyonu: Mesleği öğretmen, dağ kadrosuna çalışıyordu! | Video 00:15
İstanbul'da PKK operasyonu: Mesleği öğretmen, dağ kadrosuna çalışıyordu! | Video 05.04.2022 | 10:00
Mağaza müdürlerinden 1,5 milyon liralık vurgun! Sigorta şirketini dolandırmışlar | Video 01:20
Mağaza müdürlerinden 1,5 milyon liralık vurgun! Sigorta şirketini dolandırmışlar | Video 05.04.2022 | 09:33
Van’daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı | Video 00:43
Van’daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı | Video 05.04.2022 | 08:42
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video 02:12
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video 05.04.2022 | 08:45
Erciş’te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü | Video 01:58
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü | Video 05.04.2022 | 08:43
İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı | Video 02:16
İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı | Video 05.04.2022 | 08:41
Sultangazi’de benzin döküp annesini yakmak isteyen şüpheli tutuklandı | Video 06:07
Sultangazi'de benzin döküp annesini yakmak isteyen şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2022 | 23:23
Alişan’ın kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 00:33
Alişan'ın kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 04.04.2022 | 18:54
Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 00:10
Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 04.04.2022 | 17:05
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 01:17
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 04.04.2022 | 16:42
Bağcılar’da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:33
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 04.04.2022 | 16:30
Trafikte Drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video 00:23
Trafikte "Drift" yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 16:20

Müge Anlı'da gündeme gelen Elif Akkaya doğduğunda annesi o sırada üniversite öğrencisiydi ve evlilik dışı bir birliktelikten dünyaya geldi. Doğduktan 12 gün sonra hastanenin hasta bakıcısı aracılığıyla hastanenin karşısındaki büfenin sahibi olan Fehim ve Ayşe Akyüz çiftine evlatlık verildi. Elif Akkaya hiç görmediği anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bugün ise canlı yayında müjdeli haber geldi. Elif'in annesi canlı yayına bağlandı. Yurt dışında olduğunu, ailesinin bir çocuğu olduğundan hala haberi olmadığını ve Türkiye'ye dönüp Elif'i kucaklamak istediğini söyledi. Annesiyle telefonda konuşan Elif duygusal anlar yaşadı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA