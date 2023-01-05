Müge Anlı'da gündem olan Sinan Sardoğan'ın akrabası: "Bana da küfürlü mesajlar attı" | Video
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 55 yaş üstü birçok kadına taciz mesajları attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Öz kardeşine bile müstehcen mesajlar atan Sardoğan'ın akrabalarını da mesajla taciz ettiği ortaya çıktı. Akrabası Erdoğan Tekinalp canlı yayına bağlandı: "Sinan bana da küfürlü mesajlar attı" dedi.