Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde Son Dakika! Katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdı | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturmasında tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile çifti av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Çelik hakkında istenen ceza belli oldu. Evin kızı Büşra ise, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdığını ifade etti.