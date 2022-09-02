Müge Anlı’da gündeme gelen 'DJ Gezgin'in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında; Fatma Karadağ'ın erkek kardeşi ‘DJ Gezgin’ olarak tanınan Mehmet Karahan cinayeti masaya yatırıldı. Şüphelerin odağındaki sevgilisi Cemal Durmaz Fatma Karadağ ile karşı karşıya geldi. Canlı yayında yaşanan yüzleşmede taraflar birbirini suçlarken çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. İşte o anlar..