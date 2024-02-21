Müge Anlı'da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen Gamze bebeğin kaçırılmasıyla ilgili şüpheler... Gamze bebek neden kaçırıldı? Kim doğru söylüyor?