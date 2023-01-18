Müge Anlı'da Hilal'in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan üfürükçü Süleyman, hakkındaki iddiaları yalanladı. Süleyman'ın yayına bağlanan kızı yıllardır babasının kendilerine bakmadığını, iyi bir insan olmadığını söyledi. 18 yaşındaki Hilal'i uyaran Süleyman'ın kızı, "Bizi çocukken bırakan babam Hilal'e mi sahip çıkacak?" dedi.