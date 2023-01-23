Video Yaşam Müge Anlı'da ilginç olay! Sosyal medya aşkı "Senin ayakkabından su içerim" diyerek dolandırdı! | Video
Müge Anlı'da ilginç olay! Sosyal medya aşkı

Müge Anlı'da ilginç olay! Sosyal medya aşkı "Senin ayakkabından su içerim" diyerek dolandırdı! | Video

23.01.2023 | 12:31

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'yı karıştıran 35 bin euroluk sosyal medya aşkı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programına evliyken Facebook'tan tanıştığı adamla aşk yaşayan Renginar Ahmed'in sözleri damga vurdu. Aşkı için Bulgaristan'dan Antalya'ya gelen Renginar Ahmed'in kaçamak ilişkisi kendisine 35 bin euroya mal oldu. Sosyal medya aşkının kendisine "Senin ayakkabından su içerim" dediğini belirten Renginar Ahmed'in sözleri Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundakileri şaşırttı.

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