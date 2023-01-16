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Müge Anlı'da itiraf geldi!

Müge Anlı'da itiraf geldi! "Ümit Sedat Özcan canice öldürüldü!" | Video

16.01.2023 | 13:11

ATV ekranında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün kayıp olarak aranan Ümit Sedat Özcan konusuna devam edildi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı.

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