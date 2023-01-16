Müge Anlı'da itiraf geldi! "Ümit Sedat Özcan canice öldürüldü!" | Video
ATV ekranında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün kayıp olarak aranan Ümit Sedat Özcan konusuna devam edildi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
Müge Anlı'da itiraf geldi! "Ümit Sedat Özcan canice öldürüldü!" | Video 16.01.2023 | 13:11
00:22
Bartın'da grizu patlamasına ilişkin ses kaydı ortaya çıktı | Video 16.01.2023 | 13:02
02:12
El frenini çekmeyi unutan sürücü, ekipleri harekete geçirdi | Video 16.01.2023 | 11:56
01:01
'Joker' operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 16.01.2023 | 11:56
02:43
Barışma randevusunda korkunç cinayet! Karısını kalbinden bıçakladı | Video 16.01.2023 | 11:32
00:08
Havaya defalarca ateş etti, pompalı tüfekle gözaltına alındı | Video 16.01.2023 | 10:38
03:19
00:56
Motor kısmı alev alan dolmuş paniğe neden oldu | Video 16.01.2023 | 10:24
05:01
00:47
Ümraniye ve Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 16.01.2023 | 10:48
02:48
Kış uykusuna yatamayan ayılar böyle görüntülendi | Video 16.01.2023 | 09:57
06:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ocak 2023 Pazartesi atv izle! | Video 16.01.2023 | 10:35
00:24
01:46
Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü | Video 16.01.2023 | 09:56
03:38
Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı | Video 16.01.2023 | 09:24
04:55
01:48
04:00
01:24