Müge Anlı'da kayıp Sevdiye Yıldız'ın kocasından şok açıklamalar! 'Başka kadınla ilişkim oldu' Müge Anlı'dan tepki...
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Müge Anlı'dan esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Sevdiye Yıldız'ın kocasının akılamaz açıklamalarına tepki!