Müge Anlı'da korkunç iddia! Müberya: ''Lütfiye'yi Duran öldürdü'' | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün korkunç bir iddia ortaya atıldı. Müberya Hanım, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün, Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu iddia üzerine stüdyo karıştı. Müge Anlı ise “Yalan rüzgarı izliyoruz” ifadelerini kullandı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. İşte korkunç olayla ilgili son dakika detayları