Müge Anlı'da korkunç iddia! Müberya: ''Lütfiye'yi Duran öldürdü'' | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün korkunç bir iddia ortaya atıldı. Müberya Hanım, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün, Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu iddia üzerine stüdyo karıştı. Müge Anlı ise “Yalan rüzgarı izliyoruz” ifadelerini kullandı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. İşte korkunç olayla ilgili son dakika detayları