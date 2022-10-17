Müge Anlı'da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar... | Video
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ATV'nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı'da gündeme gelen sokak ortasında 5 kurşunla öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu'nun katili kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar..