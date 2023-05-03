Müge Anlı’da o yazışma ortaya çıktı: Yılandan beter nankör pisliğin biri! | Video

Müge Anlı'ya katılan 85 yaşındaki kadın, kızıyla ilgili inanılmaz iddialar ortaya attı. Darp edilip dolandırıldığını önü süren yaşlı kadının canlı yayında anlattıkları vicdanları sızlattı. Kızının annesi için kullandığı ifadeler ise izleyenleri şaşırttı.