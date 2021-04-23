Müge Anlı'da sahte gelin mağduru Halil'i çileden çıkartan açıklama! Art arda yenileri ekleniyor...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; sahte gelin mağdurlarına art arda yenileri eklenmeye devam ediyor! Özden Hanım'la, Halil tartıştı. Ancak Arif Bey, torununun suçlu olduğunu ifade etti. Müge Anlı, demek ki bir sorunu var bu çocuğun yoksa elinde telefon var isterse Paraguay'dan bile bir kızla konuşabileceğini belirtti. Getirilen kadının evli olup olmadığını sormanız lazım sizde biraz ava giderken avlanıyorsunuz dedi. Aile, bizim amacımız kötü değildi. Çaresizlikten veya müşkül durumlardan dolayı böyle yollara başvurduklarını belirtti.

Özden Hanım'la, Halil tartıştı. Ancak Arif Bey, torununun suçlu olduğunu ifade etti. Müge Anlı, demek ki bir sorunu var bu çocuğun yoksa elinde telefon var isterse Paraguay'dan bile bir kızla konuşabileceğini belirtti. Getirilen kadının evli olup olmadığını sormanız lazım sizde biraz ava giderken avlanıyorsunuz dedi. Aile, bizim amacımız kötü değildi. Çaresizlikten veya müşkül durumlardan dolayı böyle yollara başvurduklarını belirtti.