Müge Anlı’da şaşırtan olay! Yaşlı kadın dişlerini ve altınlarını evde bırakıp sevgilisiyle kaçtı! | Video
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da şaşırtan bir olay yaşandı. Sunucu Müge Anlı, kayıplara karışan annesi Döndü Boztepe'yi arayan Uğur Boztepe'yi ağırladı. Afyonkarahisar'da kayıplara karışan Annesinin 78 yaşında olduğunu, dişleri ve altınlarını evde bırakıp kayıplara karıştığını belirten Uğur Bey, kaçırıldığına dair şüpheleri olduğunu belirtti. Müge Anlı, Döndü Boztepe olayı için köydeki komşusu Mehmet Bey'i konuk etti. Mehmet Bey'in yaşlı kadının sevgilisi olduğunu iddia etmesi Müge Anlı da dahil stüdyodaki herkesi şaşırttı. İşte yaşananlar...
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