Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: "Mahkemede yalan söyledim..." | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya canlı yayında itiraf etti: "Mahkemede korktuğum için yalan söyledim, çocuğumu bana göstermezler diye ama o fotoğraf bana ait. Erdoğan’la fotoğraflarım olduğu doğru" dedi. İşte o anlar..