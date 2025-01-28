Müge Anlı'da şoke eden anlar: Kayıplara karışan 6 çocuklu adam 'bebek maması almaya gidiyorum' deyip... | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde yaşananlar izleyicileri şoke etti. Afet Karaçöy, bebek maması almaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya gelmişti. 10 gün önce kaybolan 33 yaşındaki adam eski eşinin yanında bulundu.