Müge Anlı'da şoke eden sözler: "Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi!" | Video
ATV'nin reyting rakoru kıran programı Müge Anlı'nın son yayınlanan programında herkesi şoke eden iddialar ortaya atıldı. Fevziye Hanım programa kızına ulaşamadığını ve kızının zorla tutulduğunu öne sürerek katılmıştı. 'Nikahsız gelin' denilen Eda stüdyoda annesiyle yüzleşti ve akılalmaz sözler sarf etti. Annesi için "Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi" diyen Eda, herkesi şaşkına çevirdi.
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