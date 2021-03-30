Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü'

Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü'

Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü'
30.03.2021 | 14:37

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Ayten Sevim'in esrarengiz ölümü ile ilgili kan donduran iddia! Ayten Sevim'in kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında...

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