Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü'
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İstanbul DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı 30.03.2021 | 08:40
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Ayten Sevim'in esrarengiz ölümü ile ilgili kan donduran iddia! Ayten Sevim'in kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında...