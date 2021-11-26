Müge Anlı'da son dakika! Bir çocuk annesi Ekin Gökçe'yi kim öldürdü?

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; bir çocuk annesi Ekin Gökçe'nin öldürüldüğü olaydan son dakika haberleri!
Ekin'in annesi Nermin Hanım, kızının 17 yaşında evlendiğini, 19 yaşında anne olduğunu, kızının da 15 yaşında istendiğini, vermediğini, kızının liseyi bitirmediğini, kızının eşi Selçuk Bey'in kızından vazgeçmediğini söyledi. Nermin Hanım, damadının da 2019 yılında öldürüldüğünü belirterek damadını öldüren kişilerin kızını öldürdüğünü düşündüğünü ifade etti.