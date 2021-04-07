Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan dehşet evinden şok görüntüler! Ölen kadının kıyafetlerini giyip...
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atv Müge Anlı'da cinayet işlendiği iddia edilen korku evinden kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı, cinayete kurban gittiği iddia edilen Fadime Arslan'ın kıyafetlerini giyerek göbek atıldığı anlar ait yeni görüntüleri izleyicileri ile paylaştı.