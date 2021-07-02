Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayetle ilgili son dakika!
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Beyoğlu'nda sokakta uyuşturucu satanlara operasyon | Video 02.07.2021 | 11:56
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Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı | Video 02.07.2021 | 10:50
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Asırlık Iraz nine: "Ermeniler çocukları kaynar kazanlara attı" | Video 02.07.2021 | 10:21
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Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı | Video 02.07.2021 | 10:21
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Sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı | Video 02.07.2021 | 10:21
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Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin yüzde 95’i tamamlandı | Video 02.07.2021 | 09:50
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Kocaeli’de denizde erkek cesedi bulundu | Video 02.07.2021 | 09:50
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz Cuma canlı yayınında; Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayındaki cinayetle ilgili son durum!