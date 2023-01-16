Müge Anlı’da üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki Hilal Baltacı bulundu | Video
ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da gündeme gelen Hilal Baltacı bulundu. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
Havaya defalarca ateş etti, pompalı tüfekle gözaltına alındı | Video 16.01.2023 | 10:38
03:19
00:56
Motor kısmı alev alan dolmuş paniğe neden oldu | Video 16.01.2023 | 10:24
05:01
00:47
Ümraniye ve Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 16.01.2023 | 10:48
02:48
Kış uykusuna yatamayan ayılar böyle görüntülendi | Video 16.01.2023 | 09:57
06:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ocak 2023 Pazartesi atv izle! | Video 16.01.2023 | 10:35
00:24
01:46
Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü | Video 16.01.2023 | 09:56
03:38
Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı | Video 16.01.2023 | 09:24
04:55
01:48
04:00
01:24
02:34
00:25
Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Video 16.01.2023 | 08:40
01:50
Ankara’da balkonda asılı battaniyeyi böyle çaldılar | Video 16.01.2023 | 00:18
02:29
Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı | Video 15.01.2023 | 23:09
01:28