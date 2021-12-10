Müge Anlı'da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen esrarengiz cinayetten son dakika haberleri... Müge Anlı'da 18 yaşındaki Meliha Özsu cinayeti olayında art arda flaş açıklamalar; Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.