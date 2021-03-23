Müge Anlı'daki esrarengiz kayıp olayında son dakika! Ferhan Tetik'in karısının eski kocası Zülküf Kaygusuz'dan açıklama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
09:12
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da... | Video 23.03.2021 | 14:09
02:00
Taksim’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 23.03.2021 | 16:08
00:47
Son dakika! 10 aracın karıştığı zincirleme kaza TEM'i kapattı | Video 23.03.2021 | 15:48
01:40
03:49
05:19
00:10
Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirdiler | Video 23.03.2021 | 15:22
00:46
Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu | Video 23.03.2021 | 14:40
00:29
Kardeşinin düğün günü eşi tarafından öldürüldü | Video 23.03.2021 | 14:18
00:17
Aç kalan köpekler, koyunlara saldırdı | Video 23.03.2021 | 14:23
05:17
03:22
00:26
00:13
04:51
04:51
16:22
01:29
Köpeği ısıran küçük çocuk görenleri gülme krizine soktu | Video 23.03.2021 | 12:54
00:22
SON DAKİKA: Yozgat’ta korku dolu anlar! Dev hortum kamerada | Video 23.03.2021 | 12:50
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Ferhan Tetik olayında flaş gelişme! Kayıp Ferhan Tetik'in karısı Hülya Tetik'in eski kocası Zülküf Kaygusuz canlı yayaında Müge Anlı'nın sorularına bakın hangi cevapları verdi...