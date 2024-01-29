Video Yaşam Müge Anlı'daki esrarengiz olay: Hasan Çelik öldürüldü mü?
Müge Anlı'daki esrarengiz olay: Hasan Çelik öldürüldü mü?

Müge Anlı'daki esrarengiz olay: Hasan Çelik öldürüldü mü?

29.01.2024 | 13:01

atv'nin çok izlenen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ocak 2024 Pazartesi canlı yayınında son dakika | Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp Hasan Çelik olayında yeni gelişme: Kayıp Hasan Çelik'in patronu Ali Bal, son haftalarda neler yaşandığını anlattı.

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Hasan Hüseyin Çelik'in eşi Seher Çelik'in hedefindeki isim yayında gündeme geldi. Hasan Çelik'in patronu konuştu. İddiaya göre eşinin kaybolmasından 1 hafta sonra sonra eşinin çalışma arkadaşlarının numarasını istedi fakat hoş olmayan konuşmalar yaşandığını, kızının da kendisinden babasının 3 günlük çalışma parasını istediğini anlattı.
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