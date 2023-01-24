Müge Anlı’daki Renginar'ı "ayakkabından su içerim" diyerek dolandıran sevgiliden olay sözler: "Çoraplarımı koklardı"

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iddiaları ile damgasını vuran Renginar Ahmed, kendisini 35 bin euro dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi Mehmet Sait Urgan ile canlı yayında yüzleşti. Mehmet Sait'in uğruna 30 yıllık eşini ve 2 çocuğunu terkederek Bulgaristan'dan Antalya'ya gelen Renginar, Mehmet Sait'i yerden yere vurunca araya Müge Anlı girdi. Mehmet Sait'in ''Renginar benim çoraplarımı koklardı'' sözü ise izleyenleri şaşkına çevirdi.