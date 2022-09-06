Müge Anlı’dan nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki kız böyle kurtarıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı | Video 06.09.2022 | 10:50
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Ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı | Video 06.09.2022 | 10:44
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Motosiklet orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.09.2022 | 10:01
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Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 06.09.2022 | 09:28
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Bursa'da lüks otelde yangın paniği | Video 06.09.2022 | 08:32
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Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu | Video 06.09.2022 | 08:32
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Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
01:28
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
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Karaköy'de tarihi binada yangın paniği | Video 05.09.2022 | 20:45
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Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:53
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Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:14
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Çakmakla girip televizyonu böyle çaldılar… İkisi de yakalandı | Video 05.09.2022 | 16:23
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Filmleri aratmayan bir operasyona imza atan Müge Anlı, komşusu tarafından günlerdir alıkonulan 15 yaşındaki kız çocuğunu, dün akşam Taksim’in göbeğinde, alkışlar eşliğinde kurtardı! Eğlence mekanlarına sürüklenmek üzere olan kız çocuğunu, büyük bir tehlikeden kurtaran Müge Anlı, üstün gazetecilik başarısı ile adını yine altın harflerle tarihe yazdırdı. Emniyet güçlerinin de destek verdiği operasyonda, kız çocuğu bulunduğu eğlence mekanından alınıp ifade işlemleri sonrası devlet koruması altına alındı.