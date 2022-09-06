Video Yaşam Müge Anlı’dan nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki kız böyle kurtarıldı | Video
Müge Anlı’dan nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki kız böyle kurtarıldı | Video

Müge Anlı’dan nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki kız böyle kurtarıldı | Video

06.09.2022 | 11:35

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Filmleri aratmayan bir operasyona imza atan Müge Anlı, komşusu tarafından günlerdir alıkonulan 15 yaşındaki kız çocuğunu, dün akşam Taksim’in göbeğinde, alkışlar eşliğinde kurtardı! Eğlence mekanlarına sürüklenmek üzere olan kız çocuğunu, büyük bir tehlikeden kurtaran Müge Anlı, üstün gazetecilik başarısı ile adını yine altın harflerle tarihe yazdırdı. Emniyet güçlerinin de destek verdiği operasyonda, kız çocuğu bulunduğu eğlence mekanından alınıp ifade işlemleri sonrası devlet koruması altına alındı.

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