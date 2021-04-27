Müge Anlı'dan rekora koşuyor! Müge Anlı'nın muhteşem Yıldız Tilbe şarkısı yorumu sosyal medyayı salladı

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı'nın sosyal medya Instagram hesabından yaptığı son paylaşım da rekora koşuyor! İşte Müge Anlı'nın Yıldız Tilbe şarkısı seslendirdiği anlara ait Instagram video paylaşımı...