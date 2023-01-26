Müge Anlı’nın migrenini tetikleyen olay: Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor! | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortalık karıştı. İddialara göre; 25 yaşındaki Nuray Evci, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtı. Genç kızın annesi, "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor" ifadelerini kullandı. Genç kızın, "Sevecek adam vardı da ben mi sevmedim" çıkışı herkesi şaşırttı. Müge Anlı ise yayın sırasından sık sık anne Fadime'yi susturmak zorunda kaldı.
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