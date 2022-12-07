Müge Anlı'nın yayını ekipleri harekete geçirdi! Cips paketli, gazete kağıtlı üfürükçü gözaltında | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
04:17
Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 07.12.2022 | 12:28
05:06
04:59
09:36
03:00
Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video 07.12.2022 | 12:28
03:01
00:19
Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren feci kaza kamerada | Video 07.12.2022 | 12:24
00:57
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video 07.12.2022 | 11:16
04:26
Ortaokul öğrencisi kız, erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kızı dövdü | Video 07.12.2022 | 10:58
00:37
Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video 07.12.2022 | 10:58
05:16
01:54
1 kişinin öldüğü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.12.2022 | 10:59
00:29
Sokak ortasında kadını böyle darp etti, çevredekiler sadece izledi | Video 07.12.2022 | 10:10
01:09
İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı | Video 07.12.2022 | 09:43
01:42
Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı | Video 07.12.2022 | 08:36
01:00
Kadıköy D-100 Kara Yolu'nda 2 araç çarpıştı | Video 07.12.2022 | 08:37
03:26
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 07.12.2022 | 08:37
03:02
Uygunsuz görüntüler ile 18 yaşındaki kızı alıkoyan 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman, savcı karşısında ifade verdi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan üfürükçü, "Sağlıklı olsaydım başka türlü düşünürdüm" dedi.