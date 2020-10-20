Müge Anlı'ya bir ödül daha | Video

atv'nin gündem belirleyen rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha!

MÜGE ANLI ÖDÜLLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri'nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, "En İyi Haber Programı" ödülüne layık görüldü. Avrasya Tüketicileri Koruma Derneğinden dokuzuncu kez ödüle layık görülen Anlı, "Ödülümüzü her yıl Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene yaşadığımız küresel pandemiden dolayı Dernek Başkanı Sayın Doğan yayınımıza katılamadı. Bu yüzden ödülü ben takdim etmek zorunda kaldım. Anlı, ödülü izleyicileri adına aldığını söyleyerek teşekkürlerini dile getirdi.