Muğla Datça güne 4.0 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla Datça, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 09.00 sıralarında, Datça açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 7.04 kilometre Datça ve kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yakaköy'den hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Datça'ya 48 kilometre mesafedeki depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.