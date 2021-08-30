Muğla Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:53
Bursa'da ormanın 6 farklı noktasında ve samanlıkta eş zamanlı yangın 30.08.2021 | 09:44
01:23
Hakkari'da İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü 30.08.2021 | 09:44
07:07
Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada | Video 30.08.2021 | 08:49
02:47
01:03
Muğla Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu 30.08.2021 | 08:55
03:14
Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı | Video 30.08.2021 | 08:49
01:49
02:06
ABD’de Ida Kasırgası’nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video 30.08.2021 | 00:57
01:43
04:35
Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video 29.08.2021 | 22:04
00:15
Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı | Video 29.08.2021 | 17:13
00:13
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 29.08.2021 | 16:48
00:55
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 29.08.2021 | 16:30
03:57
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda tehlikeli düşüş | Video 29.08.2021 | 15:30
02:33
Hırsızlık şüphelisi giydiği şalvarı başına geçirdi | Video 29.08.2021 | 14:03
00:40
Kına gecesinde dayı, damat ve annesini bıçakladı | Video 29.08.2021 | 14:02
03:26
05:00
Tıklanma çılgınlığı bunu da yaptırdı! Kefen giyip gömüldü | Video 29.08.2021 | 12:54
00:43
İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video 29.08.2021 | 12:55
06:28
İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine korsan taksi ağı | Video 29.08.2021 | 11:43
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu.
Balıkçı Oben Şahin'in (36) teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdiği yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi. Fethiye'de Kızılada açıklarında balık avına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü. Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi'ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi.