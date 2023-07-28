Video Yaşam Muğla Fethiye'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı | Video
Muğla Fethiye'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı | Video

Muğla Fethiye'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı | Video

28.07.2023 | 15:30

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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