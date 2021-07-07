Muğla korkutan ev yangını!
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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla Menteşe'nin Şeyh Mahallesi Dere Sokak'ta Raşit Taşkıran'a ait iki katlı müstakil evde, bugün saat 13.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile orman ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalleyi duman altında bırakan yangın, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.