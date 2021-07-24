Video Yaşam Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada

Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada

Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada
24.07.2021 | 13:46

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar kamerada...

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Muğla Marmaris Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda bugün saat 06.00 sıralarında, birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, İçeceksen adam gibi iç diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, 'Defol git' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı.


Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluşurken, kadının ise sadece saçlarının dağıldığı görüldü. Yaşanan o anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

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