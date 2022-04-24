Muğla sahillerinde yoğunluk | Video

Gözde turizm merkezi Muğla’da hava sıcaklıkların yükselmesiyle yaz havası yaşanıyor. Tatil cennetlerinde güzel havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Gözde tatil merkezi Muğla'da, turizmde yeni sezona merhaba denildi. Sakin kent Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi doğa harikası bölgelerde yaz havası yaşandı. Hava sıcaklıklarını 26 derece ölçüldüğü tatil bölgelerinde, yer yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Turistler, Marmaris Uzunyalı Sahili ve Yatlimanı'nda yürüyüş yaptı. Bazı kimseler de sahil boyundaki kafe ve restoranlarda güzel havanın tadını çıkardı. Minikler kumdan kale yaptı, uçurtma uçurdu. Yerli ve yabancı turistler Akyaka'da denize girdi. Turistlerin bir kısmı da rüzgar sörfü ve kano yaptı. Paraşütle doğa harikası manzarayı gökyüzünden seyretti.

Bodrum da ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar, sahil kenarındaki restoran ve kafeleri doldurdu. Kimileri de çocuklarıyla parkalarda vakit geçirdi.