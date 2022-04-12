Video Yaşam Muğla Seydikemer güzellikleri ile hayran bırakıyor
Muğla Seydikemer güzellikleri ile hayran bırakıyor

Muğla Seydikemer güzellikleri ile hayran bırakıyor

12.04.2022 | 13:56

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Muğla'nın çiçeği burnunda ilçesi turizm tanıtım atağına gecti. Eşsiz doğa güzellikleri, binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimiyle kendine hayran bırakan Seydikemer, her geçen gün büyüyüp güzelleşiyor.

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