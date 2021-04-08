Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
00:32
00:32
01:49
Malatya'da sobadan zehirlenen çift, öldü 07.04.2021 | 17:14
01:24
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti | Video 07.04.2021 | 17:11
01:06
02:05
Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video 07.04.2021 | 16:44
02:49
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında | Video 07.04.2021 | 16:18
01:11
01:45
Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video 07.04.2021 | 15:33
00:37
Antalya Demre'de kurtlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı 07.04.2021 | 12:43
01:05
Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Antalya Demre'de görüntülendi! 07.04.2021 | 12:43
02:22
Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 07.04.2021 | 15:18
04:55
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 07.04.2021 | 14:53
03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24
00:21
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 07.04.2021 | 14:08
02:39
09:07
01:02
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 07.04.2021 | 12:43
Muğla'da Datça açıklarında denizde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Muğla'da medyan gelen 4.3'lük depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ SON DEPREMLER