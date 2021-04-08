Video Yaşam Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
08.04.2021 | 08:28

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Muğla'da Datça açıklarında denizde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Muğla'da medyan gelen 4.3'lük depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ SON DEPREMLER

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