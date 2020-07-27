Muğla'da 7 kez ölümden kurtulan mısırcıya, 'Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı' esprisi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
01:41
04:56
06:29
01:00
02:26
İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video 27.07.2020 | 10:44
01:10
Son Dakika Haberi: İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği | Video 27.07.2020 | 10:19
02:24
01:17
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu baskını: 4 tutuklama | Video 27.07.2020 | 10:11
02:15
Son Dakika Haberi İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği | Video 27.07.2020 | 09:21
04:31
02:31
Son Dakika: İstanbul Sultanbeyli'de yangın | Video 27.07.2020 | 09:16
00:54
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı | Video 27.07.2020 | 01:32
01:09
00:23
Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı! Hem idari hem de adli işlem | Video 26.07.2020 | 21:06
02:14
01:26
Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı | Video 26.07.2020 | 18:47
03:38
Denizli'de çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı | Video 26.07.2020 | 18:11
01:31
İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video 26.07.2020 | 16:30
Marmaris'te, bugüne kadar 3 kez yüksekten düşen, 1 kez elektrik akımına kapılan, trafik kazası geçiren, pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve denizde bayılıp, boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası Mehmet Övet (42), üst üste yaşadığı talihsizliklere rağmen hayata tutunmayı başardı. Geçirdiği kazalardan sonra elektronik eşya tamiri yapan dükkanını kapatıp malulen emekli olan ve plajda eşiyle bardakta mısır satan Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor.