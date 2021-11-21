Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutreis Mahallesi'nde bir evin bacasından kedi sesi geldiğini duyan bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Özel aparat ve halat yardımıyla kedi düşerek sıkıştığı baca içerisinden çıkarılıp, doğal ortamına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.