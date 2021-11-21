Video Yaşam Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video
Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video

Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video

21.11.2021 | 10:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla’da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video 00:47
Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video 21.11.2021 | 10:51
Ringde evlenme teklifi ile hayatını birleştiren çift madalya peşinde | Video 09:31
Ringde evlenme teklifi ile hayatını birleştiren çift madalya peşinde | Video 21.11.2021 | 10:33
Elazığ’da temizlik görevlisiyle sokak kedisi arasındaki dostluk yüzleri gülümsetti 01:39
Elazığ'da temizlik görevlisiyle sokak kedisi arasındaki dostluk yüzleri gülümsetti 21.11.2021 | 10:46
İstanbul’da motosiklet denetimi. Yedi sürücüye ceza kesildi | Video 00:15
İstanbul’da motosiklet denetimi. Yedi sürücüye ceza kesildi | Video 21.11.2021 | 10:59
Elazığ’da otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı 01:14
Elazığ'da otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı 21.11.2021 | 10:30
Korsan taksiye bindi ceza yedi; ’bindiğime bin pişman oldum’ dedi 06:36
Korsan taksiye bindi ceza yedi; 'bindiğime bin pişman oldum' dedi 21.11.2021 | 10:21
İstanbul’da 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı | Video 04:48
İstanbul’da 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı | Video 21.11.2021 | 10:09
Türkiye, Müslüme’ye ağlıyor! Küçük kızı evden 7 km. uzağa kim götürdü? Ailesi, karakolda ne anlattı? | Video 03:34
Türkiye, Müslüme'ye ağlıyor! Küçük kızı evden 7 km. uzağa kim götürdü? Ailesi, karakolda ne anlattı? | Video 21.11.2021 | 10:13
Ataşehir’de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi | Video 00:29
Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi | Video 21.11.2021 | 09:59
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada | Video 01:51
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada | Video 21.11.2021 | 09:56
Aracın bagaj kısmı açılınca tekstil ürünleri yola böyle döküldü | Video 05:28
Aracın bagaj kısmı açılınca tekstil ürünleri yola böyle döküldü | Video 21.11.2021 | 09:39
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu 02:41
Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu 21.11.2021 | 09:35
İnegöl’de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 03:46
İnegöl'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 21.11.2021 | 09:04
4 yerinden bıçaklanan genç: “Dikişten korkarım, ölmek istiyorum” | Video 02:46
4 yerinden bıçaklanan genç: “Dikişten korkarım, ölmek istiyorum” | Video 21.11.2021 | 08:52
TEM’de korkutan kaza: 5 yaralı | Video 01:52
TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı | Video 21.11.2021 | 08:52
Uygulama noktasında durmayan otomobil sürücüsü trafik polisine böyle çarptı | Video 01:24
Uygulama noktasında durmayan otomobil sürücüsü trafik polisine böyle çarptı | Video 21.11.2021 | 08:52
Maltepe’de makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu | Video 03:20
Maltepe’de makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu | Video 21.11.2021 | 08:52
Tıra arkadan çarptı, metrelerce takla attı | Video 02:37
Tıra arkadan çarptı, metrelerce takla attı | Video 21.11.2021 | 08:49
ABD’de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu | Video 00:14
ABD’de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu | Video 20.11.2021 | 23:18
Su içmek için girdiği yerde mahsur kalan Kurt kurtarılarak doğaya bırakıldı | Video 00:46
Su içmek için girdiği yerde mahsur kalan Kurt kurtarılarak doğaya bırakıldı | Video 20.11.2021 | 22:45

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Turgutreis Mahallesi'nde bir evin bacasından kedi sesi geldiğini duyan bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Özel aparat ve halat yardımıyla kedi düşerek sıkıştığı baca içerisinden çıkarılıp, doğal ortamına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA