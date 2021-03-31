Muğla'da başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Torba Koyu'nda 2 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği bildirildi.

Muğla Torba Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vuran yunus olduğunu gördü. Yunusun ölü olduğunu anlaşılınca görevlilerince alınıp, gömüldü. Yunusun başından zıpkınla ya da başka bir kesici alet ile vurulduğu tahmin ediliyor.