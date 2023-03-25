Muğla’da çalınan köpek, çipi sayesinde bin 309 kilometre uzaklıkta bulundu | Video
Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce bir kadın ve bir erkek tarafından çalınan Terrier cinsi köpek, bin 309 kilometre uzaklıktaki Elazığ’da HAYDİ ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
''BİR DAHA BULAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK''
Köpeklerinin bulunmasında veterinerler ve HAYDİ ekiplerinin çok yardımcı olduklarını aktaran Osman Genç, "Köpeğimiz ihbar sonucu sokakta bulunuyor. Ondan sonra HAYDİ ekiplerine köpeğimizde çip olduğundan dolayı haber veriliyor. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeğin kız kardeşime ait olduğu ortaya çıkınca da aileme ulaşıldı. Annem engelli bir kadın köpeğimizi çok sevdiği için dün akşam saat 21.30 gibi otobüse bindim ve sabah Elazığ'a geldim. HAYDİ ekipleri beni otobüs terminalinde karşılayarak barınağa kadar getirdiler. Köpeğimizin tüm kontrolleri yapılmış ben de şu anda köpeğimi teslim aldım. Bizim Muğla Milas'ta kız kardeşime ait bir lokantamız var. Lokantamızın içerisinde bunun haricinde 3 tane daha Terrier cinsi köpeğimiz var. Genç arkadaşlarımız demir korkulukların üzerinden içeri girip hayvanımızı kucaklarında saklayarak olay yerinden uzaklaştılar. Biz zaten şikayetçi olduk. Annem çok merak ettiği için köpeğimizi telefonda gösterdim. Çip taktırmak çok önemli. Muğla Milas neresi Elazığ neresi bu konuda iletişime geçilmek kadar güzel bir şey yok. Biz şahsımız olarak kaçırılan köpeğimizi kesinlikle bulamayacağımızı düşünürken ekipler tarafından bulunarak bizlere teslim edildi, mutluyuz" dedi.
Köpeğin, ekipler tarafından birkaç gün önce başıboş köpekler ihbarı üzerine gidip alındığını aktaran Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimi Kübra Ünal, ''Geldiğinde ilk müdahaleleri yapılarak tüm kayıtlarına bakıldıktan sonra çipi okutuldu. Kaydının Muğla'da bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Bu bilgi üzerine de ekiplerimizle birlikte vatandaşla irtibata geçildi ve bugün de sahibi ile köpek buluşturuldu'' diye konuştu.
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