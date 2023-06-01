Muğla'da dehşete düşüren görüntü: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini böyle yaktı | Video

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.