Video Yaşam Muğla'da dehşete düşüren görüntü: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini böyle yaktı | Video
Muğla'da dehşete düşüren görüntü: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini böyle yaktı | Video

Muğla'da dehşete düşüren görüntü: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini böyle yaktı | Video

01.06.2023 | 23:51

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla’da dehşete düşüren görüntü: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini böyle yaktı | Video 01:30
Muğla'da dehşete düşüren görüntü: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini böyle yaktı | Video 01.06.2023 | 23:51
Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video 00:41
Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video 01.06.2023 | 20:49
Kahire’yi kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya döndü | Video 03:45
Kahire’yi kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya döndü | Video 01.06.2023 | 19:00
Polis ile taksici müşteri kılığına girip korsan taksiciyi böyle suçüstü yaptı | Video 01:25
Polis ile taksici müşteri kılığına girip korsan taksiciyi böyle suçüstü yaptı | Video 01.06.2023 | 16:57
752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL’sini kaptırdı! | Video 03:51
752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL’sini kaptırdı! | Video 01.06.2023 | 16:53
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya iki otomobil birden çarptı! O anlar kamerada | Video 03:34
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya iki otomobil birden çarptı! O anlar kamerada | Video 01.06.2023 | 15:47
Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, çöpte bulundu | Video 03:57
Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, çöpte bulundu | Video 01.06.2023 | 15:23
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe: 8 tutuklama | Video 00:45
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe: 8 tutuklama | Video 01.06.2023 | 15:46
Diyarbakır’da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video 01:19
Diyarbakır'da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı | Video 01.06.2023 | 14:54
Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın panik yarattı | Video 11:37
Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın panik yarattı | Video 01.06.2023 | 14:34
Ayağıyla kilidi kırdı, motosikleti çaldı, hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video 00:51
Ayağıyla kilidi kırdı, motosikleti çaldı, hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video 01.06.2023 | 14:52
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video 01:08
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video 01.06.2023 | 14:48
Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar… | Video 00:37
Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar… | Video 01.06.2023 | 13:34
Yerden 226 metre yükseklikte ‘pes’ dedirten vandallık | Video 03:21
Yerden 226 metre yükseklikte ‘pes’ dedirten vandallık | Video 01.06.2023 | 13:07
Hal kayıt sistemi’ ile tespit edildi! Halde 18 rafta 59 lira | Video 06:09
Hal kayıt sistemi' ile tespit edildi! Halde 18 rafta 59 lira | Video 01.06.2023 | 13:03
KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ | 31 Mayıs 2023 11:05
KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ | 31 Mayıs 2023 01.06.2023 | 13:22
İzmir’de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video 01:03
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video 01.06.2023 | 13:33
Yolu kapatıp eğlence yapmışlardı: 8 araca ceza kesildi! | Video 00:45
Yolu kapatıp eğlence yapmışlardı: 8 araca ceza kesildi! | Video 01.06.2023 | 13:30
Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 03:20
Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01.06.2023 | 13:10
Şehit annesine büyük saygısızlık! Ev sahibi, şehit annesini icraya vererek evden çıkarttı | Video 02:20
Şehit annesine büyük saygısızlık! Ev sahibi, şehit annesini icraya vererek evden çıkarttı | Video 01.06.2023 | 13:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA