Muğla'da dereye uçan araçta can veren Ceren'in son görüntüsü ortaya çıktı! Olay yerinde yardım çığlıkları... | Video 30.01.2023 | 15:42 Muğla'da doğum günü kutlamasından dönen gençlerin aracı kontrolden çıkarak dereye uçmuş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından çevredekilerin yardım çığlıkları ve hayatını kaybeden Ceren Ceylan'ın doğum günü paylaşımına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Marmaris Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, M. B.'nin kullandığı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından dereye uçtu. Araçtan kendisi çıkan sürücü B. ve araçta S. C. içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu ve 'ölüyor ölüyor yetişin' diye bağırarak yardım çığlığı attığı anlar cep telefonu ile vatandaş tarafından görüntülendi.Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından detaylı inceleme için Muğla Adli tıp kurumuna gönderilen genç kızlar toprağa verilmek üzere, Öykü Kasımoğlu Adana'ya, Ceren Ceylan ise İstanbul'a gönderildi.