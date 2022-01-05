Muğla’da dev bukalemun heyecanı! Kamuflaj yeteneği ile şaşırtan bukalemun kamerada...
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Muğla Seydikemer’de ormanlık alanda dev bukalemun görüntülendi. Ormanlık gezintiye çıkan vatandaşlar, dev bukalemunu görünce heyecanlandı.